Экс-скаут «Зенита»: «Привозили Зобнина – не договорились по деньгам. Магкеева обсуждали с Рибальтой»

Бывший начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян объяснил, почему клуб не подписал контракт с полузащитником Романом Зобниным, сейчас выступающим за «Спартак», а также рассказал об интересе к защитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву.
– Зобнина вы просматривали?
– Я тогда работал в аналитическом отделе. Академия Коноплева разваливалась, их было необходимо куда-то продать, и в «Зенит» ребят привозили пачками.
Рома сыграл в контрольном матче, проявил себя, но стороны не договорились по деньгам. Хотя тогда уже было видно: Зобнин – игрок с потенциалом.
– Мог ли при вас оказаться в «Зените» Магкеев?
– Допускаю, что да. Обсуждали его с Рибальтой, Хавьер спрашивал характеристики. На какую позицию рассматривали Стаса, кого взяли вместо него, мне судить сложно, – сказал Маргарян.
Отметим, что Зобнин в 2013 году подписал контракт с «Динамо», а в 2016-м перешел в «Спартак».