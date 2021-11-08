Экс-скаут «Зенита»: «Привозили Зобнина – не договорились по деньгам. Магкеева обсуждали с Рибальтой»

Бывший начальник отдела молодежного скаутинга Армен Маргарян объяснил, почему клуб не подписал контракт с полузащитником , сейчас выступающим за «Спартак», а также рассказал об интересе к защитнику .

– Зобнина вы просматривали?

– Я тогда работал в аналитическом отделе. разваливалась, их было необходимо куда-то продать, и в «Зенит» ребят привозили пачками.

Рома сыграл в контрольном матче, проявил себя, но стороны не договорились по деньгам. Хотя тогда уже было видно: Зобнин – игрок с потенциалом.

– Мог ли при вас оказаться в «Зените» Магкеев?

– Допускаю, что да. Обсуждали его с Рибальтой, Хавьер спрашивал характеристики. На какую позицию рассматривали Стаса, кого взяли вместо него, мне судить сложно, – сказал Маргарян.

Отметим, что Зобнин в 2013 году подписал контракт с «Динамо», а в 2016-м перешел в .