Моуринью о 2:2 с «Буде-Глимт»: «Роме» не дали 2 чистых пенальти. Сколько очков мы потеряли из-за судейских ошибок?»

Главный тренер «Ромы» раскритиковал работу судей после матча Лиги конференций с «Буде-Глимт» (2:2).

«Счет 2:2, это реальность, но должно было быть два пенальти, это очевидно. Ясно как день. Можно говорить о чем угодно, но у них было два удара в створ, и они забили два. Мы забили два и не получили 2 чистых пенальти.

Я не знаю, может, у них плохие судьи, которые начинают карьеру в конференций. Я ничего не говорил о судье в Норвегии, потому что мы проиграли 1:6, но были два очевидных пенальти.

Мы можем прагматично смотреть на статистику, но сколько очков потеряла из-за судейских ошибок? Посмотрите на матчи с «Ювентусом», «Миланом» и «Буде-Глимт», – заявил португалец.

Главным арбитром встречи был Анастасиос Папапетру.

У «Ромы» 1 победа в 6 последних матчах. Моуринью 2 раза не выиграл у «Буде-Глимт»