Моуринью про 2:3 с «Венецией»: «Как «Рома» могла создать столько моментов и не забить?»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Венеции» (2:3) в 12-м туре Серии А.

«Мы создали много моментов, много полумоментов, и когда ты, находясь в опасной позиции, не делаешь правильный пас, это расстраивает. 

Подобное было около 20 раз, когда атакующие игроки вроде Верету и Пеллегрини были рядом с нападающими. Но мы не смогли сделать передачу.

Как можно создать столько [моментов] и не забить?

Мы пропустили первый мяч после стандарта, игру при них мы отрабатывали вчера, но все равно ошиблись в защите», – сказал португалец.

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