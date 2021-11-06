Хави: «В «Барсе» должны быть повышенные требования – мы лучший клуб мира»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о статусе и задах клуба во время своей презентации.

«Спасибо фанатам, я очень взволнован. Когда я уезжал из «Барселоны», я сказал, что мы лучшая команда в мире, что в «Барсе» должен быть повышенный спрос, что мы не можем играть вничью или проигрывать на «Камп Ноу», а должны только побеждать.

Нам нужны вы все. И сейчас нужно забыть о разных измах (названиях различных направлений в спорте, искусстве, литературе, политике – прим. Sports.ru). Я очень рад тому, как меня приняли болельщики. Очень хочу пообщаться с игроками.

Я знаю, что это трудное время для клуба как в экономическом, так и в спортивном плане, но у меня есть желание и мечта, я хочу воплотить ее в жизнь.

Буду просить игроков предъявлять к себе более высокие требования, потому что мы – лучший клуб мира. Нам нужно внедрить максимальные требования в работе, нужно прикладывать все усилия», – сказал Хави.

Я буду болеть за «Барсу». Сомнений полно, но хочется, чтобы Хави построил нечто великое