Двум фанатам «Вест Хэма», певшим о пенисах евреев, запретили посещать матчи клуба. Ведется расследование

применил санкции к болельщикам за антисемитские оскорбления.

Фанаты лондонского клуба на неделе оскорбили пассажира рейса, направлявшегося в Бельгию, где «молотобойцы» играли с «Генком» в (2:2). В соцсетях распространилось видео, на котором болельщики распевают антисемитские песни в адрес ортодоксального еврея. В частности, в песне упоминаются пенисы евреев.

Сообщалось, что одного фаната «Вест Хэма» арестовали после его возвращения из Бельгии. На самом деле арестовали двоих мужчин – 55 и 26 лет. Оба были освобождены под залог до 1 декабря.

Сейчас клуб на время разбирательства запретил двум фанатам посещать матчи команды.