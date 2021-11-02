«Ростов» разгромил «Рубин» (5:1), уступая 0:1. Это крупнейшее поражение казанцев с 2019-го

В 14-м туре РПЛ на выезде крупно проиграл (1:5).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Леонида Слуцкого первой забила, однако затем пропустила пять голов, потерпев крупнейшее поражение с сентября 2019 года (0:5 с «Зенитом»).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ