«Ростов» разгромил «Рубин» (5:1), уступая 0:1. Это крупнейшее поражение казанцев с 2019-го

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия Sports.ru Дмитрий Полоз Хорен Байрамян Али Соу Солтмурад Бакаев Понтус Альмквист Футбол

В 14-м туре РПЛ «Рубин» на выезде крупно проиграл «Ростову» (1:5).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Леонида Слуцкого первой забила, однако затем пропустила пять голов, потерпев крупнейшее поражение с сентября 2019 года (0:5 с «Зенитом»).

Ростов – Рубин 5:1 (1:1, 4:0)
Дата проведения
7 ноября, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 35 Бакаев, 1:1 – 42 Байрамян, 2:1 – 50 Полоз, 3:1 – 55 Альмквист, 4:1 – 65 Соу, 5:1 – 82 Глебов.
РостовПесьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Гигович (Сухомлинов, 21), Полоз, Соу (Комличенко, 71), Альмквист (Фольмер, 78).
РубинДюпин, Зотов, Абильгор, Тальби, Уремович, Бакаев (Мусаев, 78), Кварацхелия, Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Костюков (Онугха, 66).
Предупреждения:
Бакаев (20), Поярков (43), Уремович (56), Кварацхелия (56), Баштуш (57).

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