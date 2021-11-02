«Ливерпуль» проиграл «Вест Хэму» (2:3) в гостях. Алиссон забил в свои ворота

11-й тур АПЛ завершился матчем – (2:3).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В результате победы «Вест Хэм» обошел «Ливерпуль» в таблице и поднялся на 3-е место с 23 очками. Команда тренера Юргена Клоппа идет 4-й с 22 баллами.

Это первое поражение «Ливерпуля» за 26 матчей во всех турнирах, «красные» не смогли превзойти клубный рекорд.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ