«Ливерпуль» проиграл «Вест Хэму» (2:3) в гостях. Алиссон забил в свои ворота

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Sports.ru Футбол

11-й тур АПЛ завершился матчем «Вест Хэм»«Ливерпуль» (2:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

В результате победы «Вест Хэм» обошел «Ливерпуль» в таблице и поднялся на 3-е место с 23 очками. Команда тренера Юргена Клоппа идет 4-й с 22 баллами.

Это первое поражение «Ливерпуля» за 26 матчей во всех турнирах, «красные» не смогли превзойти клубный рекорд.

Вест Хэм – Ливерпуль 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
7 ноября, 19.30, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 4, автогол Алиссон, 1:1 – 41 Александер-Арнолд, 2:1 – 67 Форнальс, 3:1 – 74 Зума, 3:2 – 83 Ориги.
Вест ХэмФабианьски, Джонсон, Огбонна (Доусон, 22), Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Масуаку, 86), Боуэн (Цоуфал, 84).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 69), Фабиньо (Минамино, 80), Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76).
Предупреждения:
Соучек (45), Александер-Арнолд (55).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные