«Ливерпуль» проиграл «Вест Хэму» (2:3) в гостях. Алиссон забил в свои ворота

11-й тур АПЛ завершился матчем «Вест Хэм» – «Ливерпуль» (2:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В результате победы «Вест Хэм» обошел «Ливерпуль» в таблице и поднялся на 3-е место с 23 очками. Команда тренера Юргена Клоппа идет 4-й с 22 баллами.
Это первое поражение «Ливерпуля» за 26 матчей во всех турнирах, «красные» не смогли превзойти клубный рекорд.
- Дата проведения
- 7 ноября, 19.30, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 1:0 – 4, автогол Алиссон, 1:1 – 41 Александер-Арнолд, 2:1 – 67 Форнальс, 3:1 – 74 Зума, 3:2 – 83 Ориги.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Джонсон, Огбонна (Доусон, 22), Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Масуаку, 86), Боуэн (Цоуфал, 84).
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 69), Фабиньо (Минамино, 80), Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76).
- Предупреждения:
- Соучек (45), Александер-Арнолд (55).