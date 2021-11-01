Александра Трусова не выступит на Гран-при Японии. Она не попадет в финал серии

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Бронзовый призер чемпионата мира-2021 по фигурному катанию Александра Трусова не примет участие в этапе Гран-при NHK Trophy.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Из группы Этери Тутберидзе в Японию отправились Дарья Усачева и пара Евгения ТарасоваВладимир Морозов.

Трусова одержала победу на Гран-при США в Лас-Вегасе, выступая с травмой ноги. Она возобновила ледовые тренировки спустя неделю после возвращения с этапа.

Из-за пропуска NHK Trophy Трусова лишается шанса отобраться в финал серии Гран-при.

Гран-при Японии пройдет в Токио 12-14 ноября.

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