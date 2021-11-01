Александра Трусова не выступит на Гран-при Японии. Она не попадет в финал серии

Бронзовый призер чемпионата мира-2021 по фигурному катанию не примет участие в этапе .

Об этом сообщает со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Из группы Этери Тутберидзе в Японию отправились и пара – .

Трусова одержала победу на Гран-при США в Лас-Вегасе, выступая с травмой ноги. Она возобновила ледовые тренировки спустя неделю после возвращения с этапа.

Из-за пропуска NHK Trophy Трусова лишается шанса отобраться в финал серии Гран-при.

Гран-при Японии пройдет в Токио 12-14 ноября.