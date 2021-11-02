Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Фиорентину», «Кальяри» сыграет с «Аталантой», «Специя» – «Торино»

12-й тур Серии А стартовал матчем – (2:2).

В субботу сыграет с «Фиорентиной» Александра Кокорина, Алексея Миранчука проведет гостевой матч с .

В воскресенье сыграет с «Венецией» на выезде, примет «Верону», а закроется тур миланским дерби – против .

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12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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