Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Фиорентину», «Кальяри» сыграет с «Аталантой», «Специя» – «Торино»

Теги Интер Рома Милан Эмполи Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Верона Специя Салернитана Венеция Сассуоло Футбол

12-й тур Серии А стартовал матчем «Эмполи»«Дженоа» (2:2). 

В субботу «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной» Александра Кокорина, «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Кальяри»

В воскресенье «Рома» сыграет с «Венецией» на выезде, «Наполи» примет «Верону», а закроется тур миланским дерби – «Милан» против «Интера»

Чемпионат Италии

12-й тур

Специя – Торино 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 58 Сала.
СпецияПроведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Сала (Сальседо, 71), Коваленко, Маджоре, Манай, Джаси, Верде, Нзола.
ТориноМилинкович-Савич, Синго (Дзадза, 74), Родригес, Джиджи, Бремер, Айна, Ринкон (Базелли, 57), Прат, Линетти (Пьяца, 57), Лукич, Белотти (Санабрия, 58).
Предупреждения:
Ринкон (38), Линетти (52), Амьян (65), Санабрия (76), Николау (76).

 

Ювентус – Фиорентина
Дата проведения
6 ноября, 20.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Кальяри – Аталанта
Дата проведения
6 ноября, 22.45, «Сарденья»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Венеция – Рома
Дата проведения
7 ноября, 14.30, «Пьерлуиджи Пенцо»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Болонья
Дата проведения
7 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Сассуоло
Дата проведения
7 ноября, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Верона
Дата проведения
7 ноября, 20.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Салернитана
Дата проведения
7 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Интер
Дата проведения
7 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Эмполи – Дженоа 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
5 ноября, 22.45, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13, пенальти Кришито, 1:1 – 62 Ди Франческо, 2:1 – 71 Журковски, 2:2 – 89 Бьянки.
ЭмполиВикарио, Фьямоцци (Исмайли, 79), Тонелли, Вити, Маркицца (Паризи, 59), Хендерсон, Штулац (Риччи, 59), Хаас (Журковски, 59), Бандинелли (Кутроне, 46), Ди Франческо, Пинамонти.
ДженоаСиригу, Масьелло, Васкес, Кришито, Бираски (Гильоне, 74), Бадель, Ровелла (Бехрами, 69), Гальдамес (Бьянки, 74), Камбьязо (Мелегони, 78), Стураро (Каллон, 69), Кайседо.
Предупреждения:
Ровелла (27), Стураро (64), Масьелло (74), Васкес (83).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные