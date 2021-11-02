Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Фиорентину», «Кальяри» сыграет с «Аталантой», «Специя» – «Торино»

12-й тур Серии А стартовал матчем «Эмполи» – «Дженоа» (2:2).
В субботу «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной» Александра Кокорина, «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Кальяри».
В воскресенье «Рома» сыграет с «Венецией» на выезде, «Наполи» примет «Верону», а закроется тур миланским дерби – «Милан» против «Интера».
12-й тур
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «Альберто Пикко»
- Гол:
- 1:0 – 58 Сала.
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Специя –
Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Сала (Сальседо, 71), Коваленко, Маджоре, Манай, Джаси, Верде, Нзола.
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Торино –
Милинкович-Савич, Синго (Дзадза, 74), Родригес, Джиджи, Бремер, Айна, Ринкон (Базелли, 57), Прат, Линетти (Пьяца, 57), Лукич, Белотти (Санабрия, 58).
- Дата проведения
- 6 ноября, 20.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 6 ноября, 22.45, «Сарденья»
- Дата проведения
- 7 ноября, 14.30, «Пьерлуиджи Пенцо»
- Дата проведения
- 7 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 7 ноября, 17.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 7 ноября, 20.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 7 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 7 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 5 ноября, 22.45, «Карло Кастеллани»
- Голы:
- 0:1 – 13, пенальти Кришито, 1:1 – 62 Ди Франческо, 2:1 – 71 Журковски, 2:2 – 89 Бьянки.
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Эмполи –
Викарио, Фьямоцци (Исмайли, 79), Тонелли, Вити, Маркицца (Паризи, 59), Хендерсон, Штулац (Риччи, 59), Хаас (Журковски, 59), Бандинелли (Кутроне, 46), Ди Франческо, Пинамонти.
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Дженоа –
Сиригу, Масьелло, Васкес, Кришито, Бираски (Гильоне, 74), Бадель, Ровелла (Бехрами, 69), Гальдамес (Бьянки, 74), Камбьязо (Мелегони, 78), Стураро (Каллон, 69), Кайседо.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.