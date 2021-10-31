Единая лига ВТБ. УНИКС дома победил ЦСКА, «Локомотив-Кубань» играет с «Енисеем» и другие матчи

В воскресенье, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят четыре матча.

УНИКС в Казани победил ЦСКА (69:64), «Локомотив-Кубань» дома играет с красноярским .

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 5-1, – 4-1, Зенит – 3-1, ЦСКА – 4-2, Нижний Новгород – 2-2, Астана – 2-2, – 2-2, Енисей – 1-2, Калев – 2-4, Парма-Париматч – 1-2, Зелена-Гура – 1-4, Цмоки-Минск – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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