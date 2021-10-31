Единая лига ВТБ. УНИКС дома победил ЦСКА, «Локомотив-Кубань» играет с «Енисеем» и другие матчи

Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Автодор Енисей Цмоки-Минск Калев Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

В воскресенье, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят четыре матча.

УНИКС в Казани победил ЦСКА (69:64), «Локомотив-Кубань» дома играет с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Автодор – Астана 83:82 (20:31, 27:20, 20:10, 16:21)
Дата проведения
7 ноября, 13.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча
Автодор
Шакич (22), Черри (13), Колесников (9), Ф.Скрабб (8), Минченко (2) – старт; Фандерберк (11 + 7 подборов), Джонсон (7), Сергеев (6), Квитковских (5).
Астана
Барфорд (26), Хики (21 + 8 подборов + 6 передач + 5 перехватов + 6 потерь), Спенсер (9 + 10 подборов), Кэмпбелл (8), Марчук (5) – старт; Бажин (8), Мурзагалиев (3), Гаврилов (2), Пан (0).

УНИКС – ЦСКА 69:64 (13:18, 19:18, 15:14, 22:14)
Дата проведения
7 ноября, 14.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Хезоня (21), Браун (8 + 7 передач), Браун (3 + 7 подборов), Брэнтли (0), Узинский (0) – старт; Кэнан (25), Воронцевич (5), Джекири (4 + 8 подборов), Зайцев (2), Клименко (1).
ЦСКА
Лундберг (15), Шенгелия (11 + 7 подборов), Боломбой (8), Курбанов (6), Швед (0) – старт; Клайберн (15), Антонов (4), Ухов (3), Милутинов (2), Хоменко (0), Фарид (0).

Цмоки-Минск – Калев 93:91 OT (23:16, 15:20, 14:14, 28:30, 13:11)
Дата проведения
7 ноября, 15.00, «Falcon Club»
Онлайн матча
Цмоки-Минск
Белянков (24 + 8 подборов), Кларк (19), Уорнер (18 + 7 передач), Эрнандес-Зиненко (5 + 8 подборов), Апшоу (2) – старт; Близнюк (12), Янкович (6), Дуду (5), Тростинецкий (2), Стубеда (0).
Калев
Берри (25), Китсинг (17), Нургер (12), Льюис (11 + 8 передач), Силиньш (10 + 8 подборов) – старт; Витолс (10), Дорбек (3), Мелсон (3), Курбас (0), Хермет (0), Кангур (0).

Локомотив-Кубань – Енисей 83:77 (4 четверть)
Дата проведения
7 ноября, 16.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 5-1, Автодор – 4-1, Зенит – 3-1, ЦСКА – 4-2, Нижний Новгород – 2-2, Астана – 2-2, Локомотив-Кубань – 2-2, Енисей – 1-2, Калев – 2-4, Парма-Париматч – 1-2, Зелена-Гура – 1-4, Цмоки-Минск – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Звезды ЦСКА и «Зенита», чемпион НБА в «Локо», Мэйо в Казани – в этом году в Лиге ВТБ топ-легионеры. Мы выбрали 10 лучших

«Этот кризис поможет нам стать лучше». ЦСКА проиграл четыре подряд, теперь еще получил от Де Коло

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные