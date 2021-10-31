Единая лига ВТБ. УНИКС дома победил ЦСКА, «Локомотив-Кубань» играет с «Енисеем» и другие матчи

В воскресенье, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят четыре матча.
УНИКС в Казани победил ЦСКА (69:64), «Локомотив-Кубань» дома играет с красноярским «Енисеем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 ноября, 13.00, «ДС Кристалл»
- Автодор
- Шакич (22), Черри (13), Колесников (9), Ф.Скрабб (8), Минченко (2) – старт; Фандерберк (11 + 7 подборов), Джонсон (7), Сергеев (6), Квитковских (5).
- Дата проведения
- 7 ноября, 14.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Хезоня (21), Браун (8 + 7 передач), Браун (3 + 7 подборов), Брэнтли (0), Узинский (0) – старт; Кэнан (25), Воронцевич (5), Джекири (4 + 8 подборов), Зайцев (2), Клименко (1).
- Дата проведения
- 7 ноября, 15.00, «Falcon Club»
- Цмоки-Минск
- Белянков (24 + 8 подборов), Кларк (19), Уорнер (18 + 7 передач), Эрнандес-Зиненко (5 + 8 подборов), Апшоу (2) – старт; Близнюк (12), Янкович (6), Дуду (5), Тростинецкий (2), Стубеда (0).
- Дата проведения
- 7 ноября, 16.00, «Баскет-холл»
Положение команд: УНИКС – 5-1, Автодор – 4-1, Зенит – 3-1, ЦСКА – 4-2, Нижний Новгород – 2-2, Астана – 2-2, Локомотив-Кубань – 2-2, Енисей – 1-2, Калев – 2-4, Парма-Париматч – 1-2, Зелена-Гура – 1-4, Цмоки-Минск – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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