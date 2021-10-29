Кирпичникова, Бородин и Колесников взяли золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, у Егоровой – серебро, другие результаты

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова выиграла золото на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани, Анна Егорова взяла серебро.
Илья Бородин победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием, Климент Колесников выиграл 100-метровку вольным стилем.
Плавание
Чемпионат Европы на короткой воде
Казань, Россия
Женщины
400 м, вольный стиль
1. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 3.59,18
2. Анна Егорова (Россия) – 4.00,52
3. Изабель Госе (Германия) – 4.01,37
50 м, брасс
1. Арианна Кастильони (Италия) – 29,66
2. Бенедетта Пилато (Италия) – 29,75
3. Ника Годун (Россия) – 29,80
Мужчины
400 м, комплекс
1. Илья Бородин (Россия) – 3.58,83
2. Альберто Раццетти (Италия) – 4.00,34
3. Хуберт Кош (Венгрия) – 4.03,16
4. Максим Ступин (Россия) – 4.04,38
100 м, вольный стиль
1. Климент Колесников (Россия) – 45,58
2. Алессандро Миресси (Италия) – 45,84
3. Владислав Гринев (Россия) – 46,06