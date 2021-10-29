Кирпичникова, Бородин и Колесников взяли золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, у Егоровой – серебро, другие результаты

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Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова выиграла золото на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани, Анна Егорова взяла серебро.

Илья Бородин победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием, Климент Колесников выиграл 100-метровку вольным стилем.

Плавание

Чемпионат Европы на короткой воде

Казань, Россия

Женщины

400 м, вольный стиль

1. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 3.59,18 

2. Анна Егорова (Россия) – 4.00,52

3. Изабель Госе (Германия) – 4.01,37

50 м, брасс

1. Арианна Кастильони (Италия) – 29,66

2. Бенедетта Пилато (Италия) – 29,75

3. Ника Годун (Россия) – 29,80

Мужчины

400 м, комплекс

1. Илья Бородин (Россия) – 3.58,83

2. Альберто Раццетти (Италия) – 4.00,34

3. Хуберт Кош (Венгрия) – 4.03,16

4. Максим Ступин (Россия) – 4.04,38

100 м, вольный стиль

1. Климент Колесников (Россия) – 45,58

2. Алессандро Миресси (Италия) – 45,84

3. Владислав Гринев (Россия) – 46,06

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