Щербакова обошла Трусову в общем зачете Гран-при, Валиева – 2-я, лидирует Михара с двумя стартами

Теги сборная России Гран-при Елизавета Туктамышева женское катание Маи Михара Софья Самодурова Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Ксения Синицына Камила Валиева Дарья Усачева Майя Хромых Фигурное катание

Японская фигуристка Маи Михара лидирует в зачете серии Гран-при сезона-2021/22 после трех турниров из шести. Она выступила на двух этапах, на ее счету 18 очков. На втором месте идет россиянка Камила Валиева – после победы на Гран-при Канады у нее 15 очков и один этап в запасе. 

Гран-при по фигурному катанию

Женщины

Общий зачет (после трех этапов)

1. Маи Михара (Япония) – 18 очков (424,96 балла)

2Камила Валиева (Россия) – 15 очков (265,08)

3. Анна Щербакова (Россия) – 15 очков (236,78)

4. Александра Трусова (Россия) – 15 очков (232,37)

5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 13 очков (232,88)

6. Майя Хромых (Россия) – 13 очков (226,35)

7. Дарья Усачева (Россия) – 13 очков (217,31)...

10. Алена Косторная (Россия) – 11 очков (214,54)...

15. Ксения Синицына (Россия) – 7 очков (205,76)...

19. Софья Самодурова (Россия) – 4 очка (180,59) 

В финал серии выйдут шесть фигуристок. В случае равенства очков в первую очередь будут учитываться занятые места, далее – сумма баллов за программы на двух этапах. Если после этого финалистки не определятся, могут быть рассмотрены еще пять критериев. 

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