Команду России лишили серебра в смешанной эстафете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде

Сборную России лишили серебра в смешанной эстафете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.
В заплыве, прошедшем 6 ноября, выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева. Россияне разделили второе место с командой Италии.
Колесников сделал ошибку в порядке старта – ушел на дистанцию первым вместо Морозова. Сборная Польши, занявшая в заплыве четвертое место, подала протест, российскую команду дисквалифицировали.
«Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали.
Но что делать, такое бывает», — прокомментировал ситуацию главный тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик