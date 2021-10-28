Команду России лишили серебра в смешанной эстафете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде

Сборную России лишили серебра в смешанной эстафете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.

В заплыве, прошедшем 6 ноября, выступали , , Арина Суркова и . Россияне разделили второе место с командой Италии.

Колесников сделал ошибку в порядке старта – ушел на дистанцию первым вместо Морозова. Сборная Польши, занявшая в заплыве четвертое место, подала протест, российскую команду дисквалифицировали.

«Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали.

Но что делать, такое бывает», — прокомментировал ситуацию главный тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик