Формула-1. Гран-при Мехико. Видеотрансляция

В 22:00 по московскому времени на автодроме имени братьев Родригес стартовал Гран-при Мехико «Формулы-1».

За ходом заезда можно следить вместе с нашим онлайном:

Ферстаппен и Хэмилтон стартуют рядом на Гран-при Мехико – новый раунд сражения за титул

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

7 ноября 2021 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Даниэль Риккардо («Макларен»)

8. Шарль Леклер («Феррари»)

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

12. Фернандо Алонсо («Альпин»)

13. Николас Латифи («Уильямс»)

14. Мик Шумахер («Хаас»)

15. Никита Мазепин («Хаас»)

16. Джордж Расселл («Уильямс»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Ландо Норрис («Макларен»)

19. Эстебан Окон («Альпин»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Все штрафы перед Гран-при Мехико: 5 гонщиков потеряют позиции на решетке

Боттас порвал всех в квале в Мексике, Ферстаппен уступил Хэмилтону

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram