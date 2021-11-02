Видеотрансляция матча «Спартак» – «Локомотив». 1:1 – Умяров сравнял счет, Литвинов удален. Текстовый онлайн есть

14-й тур РПЛ завершается московским дерби с участием «Спартака» и «Локомотива».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк открыл счет на 23-й минуте, забив первый гол в составе московского клуба. «Спартак» остался в меньшинстве уже в первом тайме после удаления Руслана Литвинова за две желтые карточки. Наиль Умяров вышел на поле после перерыва и сравнял счет дальним ударом.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.
- Дата проведения
- 7 ноября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
-
Спартак –
Селихов, Кутепов, Джикия, Кофрие (Ларссон, 80), Айртон (Ломовицкий, 80), Мозес, Литвинов, Зобнин, Игнатов (Умяров, 46), Промес (Бакаев, 86), Соболев.
-
Локомотив –
Гильерме, Живоглядов (Сильянов, 75), Едвай, Баринов, Ненахов, Куликов (Рыбчинский, 86), Марадишвили (Серкейра, 63), Смолов (Лисакович, 74), Жемалетдинов, Керк, Камано.
- Предупреждения:
- Литвинов (11), Марадишвили (26), Куликов (29), Соболев (35), Бакаев (36), Керк (45), Живоглядов (55), Баринов (78), Едвай (90).
- Удаление:
- Литвинов (35).