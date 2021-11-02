Видеотрансляция матча «Спартак» – «Локомотив». 1:1 – Умяров сравнял счет, Литвинов удален. Текстовый онлайн есть

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14-й тур РПЛ завершается московским дерби с участием «Спартака» и «Локомотива»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк открыл счет на 23-й минуте, забив первый гол в составе московского клуба. «Спартак» остался в меньшинстве уже в первом тайме после удаления Руслана Литвинова за две желтые карточки. Наиль Умяров вышел на поле после перерыва и сравнял счет дальним ударом.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию. 

Спартак – Локомотив 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
7 ноября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Керк, 1:1 – 64 Умяров.
СпартакСелихов, Кутепов, Джикия, Кофрие (Ларссон, 80), Айртон (Ломовицкий, 80), Мозес, Литвинов, Зобнин, Игнатов (Умяров, 46), Промес (Бакаев, 86), Соболев.
ЛокомотивГильерме, Живоглядов (Сильянов, 75), Едвай, Баринов, Ненахов, Куликов (Рыбчинский, 86), Марадишвили (Серкейра, 63), Смолов (Лисакович, 74), Жемалетдинов, Керк, Камано.
Предупреждения:
Литвинов (11), Марадишвили (26), Куликов (29), Соболев (35), Бакаев (36), Керк (45), Живоглядов (55), Баринов (78), Едвай (90).
Удаление:
Литвинов (35).

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