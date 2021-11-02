Видеотрансляция матча «Спартак» – «Локомотив». 1:1 – Умяров сравнял счет, Литвинов удален. Текстовый онлайн есть

14-й тур РПЛ завершается московским дерби с участием и .

ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк открыл счет на 23-й минуте, забив первый гол в составе московского клуба. «Спартак» остался в меньшинстве уже в первом тайме после удаления Руслана Литвинова за две желтые карточки. Наиль Умяров вышел на поле после перерыва и сравнял счет дальним ударом.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.

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