Медведев о болельщике в Париже: «Легко наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов. Можно кричать – какая разница, что человек подает?»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев, уступивший Новаку Джоковичу в финале «Мастерса» в Париже (6:4, 3:6, 3:6), остался недоволен поведением зрителей.

Медведев проиграл подачу второй раз в третьем сете и выбил мяч в сторону трибун – потому что ему крикнули под руку.

А после этого жаловался судье: «Легко наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов. Можно кричать – какая разница, что человек подает? Просто кричишь и наслаждаешься жизнью.

Интересно, каково это? Я бы хотел побыть на его месте, а то я не понимаю».

“It’s easier to enjoy life when you have no brain”, Daniil Medvedev (Paris 2021).

Coming for that quote 👑 next. #bigbrain pic.twitter.com/rTS7clb0ja