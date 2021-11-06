Медведев о болельщике в Париже: «Легко наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов. Можно кричать – какая разница, что человек подает?»

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев, уступивший Новаку Джоковичу в финале «Мастерса» в Париже (6:4, 3:6, 3:6), остался недоволен поведением зрителей. 

Медведев проиграл подачу второй раз в третьем сете и выбил мяч в сторону трибун – потому что ему крикнули под руку.

А после этого жаловался судье: «Легко наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов. Можно кричать – какая разница, что человек подает? Просто кричишь и наслаждаешься жизнью.

Интересно, каково это? Я бы хотел побыть на его месте, а то я не понимаю».

Медведев проиграл Джоковичу в финале в Париже. Заставил Новака адаптироваться – и он это сделал феноменально

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