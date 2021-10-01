«Ньюкасл» готов предложить «Барселоне» 55 млн евро за тер Стегена

готовится к летнему трансферному окну.

Клуб, купленный саудовцами, планирует совершить несколько топ-сделок. Финансы не станут проблемой, единственное опасение – возможный вылет.

Одна из целей «Ньюкасла» – вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген. По данным El National, английский клуб готов заплатить за 29-летнего игрока 55 миллионов евро. Возможно, «Ньюкасл» заплатит и больше, поскольку немец является приоритетной трансферной целью руководства «сорок».

Однако сложнее всего будет убедить самого голкипера. Он счастлив в «Барселоне» и не раз говорил, что после ухода из каталонского клуба хочет вернуться в Германию.

«Ньюкасл» попытается убедить его высокой зарплатой, но это будет непросто, учитывая, что проект только строится, и команда не будет выступать в еврокубках.