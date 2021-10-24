Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма», «Челси» против «Ньюкасла», «Ливерпуль» – «Брайтон», «Арсенал» сыграет с «Лестером», «Сити» – с «Кристал Пэлас»

В 10-м туре АПЛ «Лестер» сыграет с «Арсеналом», «Ливерпуль» примет «Брайтон», «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас».
Кроме того, «Челси» проведет гостевой матч с «Ньюкаслом», а в заключительном матче дня встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
В воскресенье «Астон Вилла» сыграет с «Вест Хэмом», а завершится тур в понедельник матчем «Вулверхэмптон» – «Эвертон».
10-й тур
- Дата проведения
- 30 октября, 14.30, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 30 октября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 31 октября, 17.00, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 31 октября, 19.30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 1 ноября, 23.00, «Молине Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.