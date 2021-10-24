Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма», «Челси» против «Ньюкасла», «Ливерпуль» – «Брайтон», «Арсенал» сыграет с «Лестером», «Сити» – с «Кристал Пэлас»

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В 10-м туре АПЛ «Лестер» сыграет с «Арсеналом», «Ливерпуль» примет «Брайтон», «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас».

Кроме того, «Челси» проведет гостевой матч с «Ньюкаслом», а в заключительном матче дня встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье «Астон Вилла» сыграет с «Вест Хэмом», а завершится тур в понедельник матчем «Вулверхэмптон» – «Эвертон»

Чемпионат Англии

10-й тур

Лестер – Арсенал
Дата проведения
30 октября, 14.30, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

Бернли – Брентфорд
Дата проведения
30 октября, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

Ливерпуль – Брайтон
Дата проведения
30 октября, 17.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

Манчестер Сити – Кристал Пэлас
Дата проведения
30 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Ньюкасл – Челси
Дата проведения
30 октября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

Уотфорд – Саутгемптон
Дата проведения
30 октября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
30 октября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Норвич – Лидс
Дата проведения
31 октября, 17.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

Астон Вилла – Вест Хэм
Дата проведения
31 октября, 19.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

Вулверхэмптон – Эвертон
Дата проведения
1 ноября, 23.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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