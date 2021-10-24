Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма», «Челси» против «Ньюкасла», «Ливерпуль» – «Брайтон», «Арсенал» сыграет с «Лестером», «Сити» – с «Кристал Пэлас»

В 10-м туре АПЛ сыграет с , примет «Брайтон», – «Кристал Пэлас».

Кроме того, проведет гостевой матч с , а в заключительном матче дня встретятся и .

В воскресенье «Астон Вилла» сыграет с , а завершится тур в понедельник матчем «Вулверхэмптон» – .

Чемпионат Англии

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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