Илья Геркус: «Семак в ЛЧ стучится в закрытую дверь. Возможно, «Зениту» стоит задуматься о другом тренере в перспективе»

Бывший президент «Локомотива» поделился мнением об уровне тренера .

– После поражения в Турине (2:4) Семак сказал: «Понятно, что лакмусовая бумажка – результаты в Европе. Но дело не столько в уровне сопротивления, сколько в комплектовании команды. Для нас потеря двух игроков – критичная. Если в чемпионате мы можем справляться с потерей лидеров, то в Лиге чемпионов этого недостаточно. Здесь вопрос комплектации». Справедливое замечание?

– Знаете, что мне не нравится? Когда мы анализируем вот такие поражения, почему-то тренер рассматривается отдельно от команды.

Считаю, Семак мог бы и на себя немного взять ответственность. Понятно, что у «Ювентуса» более классный состав. Но здесь надо говорить еще и о другом.

– О чем?

– Аллегри сделал выводы из двух поражений в Серии А и из первого матча с «Зенитом». Туринцы играли по-другому по сравнению со встречей в Петербурге. Сильнее, хотя исполнители были плюс-минус те же самые. О чем это говорит? Видна работа тренера.

– Что тогда скажете о Семаке?

– А «Зенит» играл предсказуемо. Семак выбрал примерно такой же план, что и на матч с «Динамо». Но думать, что «Ювентус» не отсматривает игры питерцев и не делает определенных поправок, – довольно легкомысленно...

Во вторник «Юве» просто давил на слабые места команды Семака, подлавливал ее на этом. Хозяева хорошо подготовились тактически.

Поэтому я бы не делал упор именно на составе, на комплектовании. Есть тактика. Есть такие старорежимные понятия, как боевой дух, воля к победе, – их тоже обязательно нужно учитывать.

– Есть ли у «Зенита» перспективы в Лиге чемпионов с тренером Семаком?

– В «Зените» на внутренней арене он добился феноменальных результатов. А вот на внешней... Возможно, и стоит задуматься в перспективе о другом специалисте. Смотря чего хочет «Зенит».

Нет, я не говорю, что Семак плохой тренер. Но пока в Лиге чемпионов он стучится в закрытую дверь. С другой стороны, весной «Зенит», похоже, будет играть в плей-офф Лиги Европы. Там соперники все-таки более доступные.

Давайте посмотрим, как проявит себя Сергей Богданович на этом уровне. Мерить его по «Ювентусу» не совсем правильно, – сказал Геркус.