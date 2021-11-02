Илья Геркус: «Не понимаю хейта Дзюбы, травля Артема стала модой. Он заслуживает другого отношения»

Бывший президент «Локомотива» высказался о негативном отношении публики к форварду .

– Вот говорят, что Дзюба уже не тянет, и так далее...

– Вы с этим не согласны?

– Дзюба за счет своего присутствия на поле заводит команду, поднимает ее моральный дух на другой уровень. Он-то как раз боец.

– Вы похвалили Дзюбу за его бойцовские качества, моральный дух.

– Артем – лидер команды, он один из лучших футболистов нашего чемпионата.

– Не считаете, что его время уходит?

– У любого игрока есть свой предел. Но Дзюба заслуживает другого к себе отношения. Не понимаю того повального хейта Артема, травля его со всех сторон стала какой-то модой. Меня это действительно коробит. Можно не любить игрока, но так его хейтить...

– Так нужно ли клубу предложить ему новый контракт?

– Решение за «Зенитом». Но, на мой взгляд, он точно приносит пользу. В матче с «Ювентусом», думаю, должен был раньше выходить на поле. Уже в начале второго тайма. Выпускать Азмуна без Дзюбы в той игре было бессмысленно, – сказал Геркус.