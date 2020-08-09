Глушаков о тренере для «Спартака»: «Нужен тот, кто будет переживать душой. Федуну надо попасть в точку»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Денис Глушаков Футбол

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне игрок «Химок» Денис Глушаков высказался о ситуации с московским клубом.

«Федуну необходимо попасть в точку со специалистом. Ему нужен человек, который будет душой переживать за «Спартак», соберет команду, будет иметь желание показывать стиль и подберет людей с философией такого футбола. Хорошую команду можно сделать.

В последнее время больно смотреть на «Спартак»: как кричат фанаты, как переживают болельщики. Есть волнения и переживания, представляю, как ребятам сейчас тяжело, когда на них кричат, что нет результата.

Все еще зависит от менеджмента. Кто-то приходит с желанием поднять «Спартак», кто-то – заработать на клубе. Но после чемпионского сезона распродать всех и утопить... Сейчас «Спартак» не на своем месте», – сказал Глушаков в эфире программы «Футбол России».

Зачем «Спартак» шейхам из «Сити»? Похоже, чтобы искать нового Зинченко и выходить на наш рынок (ах да, Федуна не свергнут)

Опрос

«Спартак» обидно проиграл «Лестеру» дома. Возьмет реванш в гостях?
11231 голос
Да, победит
18%
Спартак
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает безусловный фрибет 1000 рублей!
Получить 1000₽
Сыграет вничью
7%
Лига Европы УЕФА
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает безусловный фрибет 1000 рублей!
Получить 1000₽
Нет, опять проиграет
75%
Лестер
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает безусловный фрибет 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные