Участие Рассказова в матче с «Лестером» под вопросом. У него небольшой ушиб

Защитник «Спартака» может пропустить матч группового этапа против .

«Рассказов начал тренировку отдельно – у него небольшой ушиб. Вопрос о его участии в матче будет решен в день игры», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 15 матчей за во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Его статистика – здесь.

«Спартак» сыграет с «Лестером» в гостях завтра, 4 ноября. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.