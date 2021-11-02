Участие Рассказова в матче с «Лестером» под вопросом. У него небольшой ушиб

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА травмы Лестер Николай Рассказов Чемпионат.com Дмитрий Зеленов Футбол

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может пропустить матч группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«Рассказов начал тренировку отдельно – у него небольшой ушиб. Вопрос о его участии в матче будет решен в день игры», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 15 матчей за «Спартак» во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Его статистика – здесь.

«Спартак» сыграет с «Лестером» в гостях завтра, 4 ноября. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

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