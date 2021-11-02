Витория о «Спартаке»: «Почему команда нестабильная? Никто не знает! Значение имеет все в целом»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед игрой с «Лестером» в Лиге Европы ответил на вопрос о нестабильной игре красно-белых.

– В чем причина нестабильности команды?

– Ответ на ваш негативный вопрос в том, что имеет значение все в целом. Почему команда нестабильная? Никто не знает! Футбол есть футбол. Можно играть весь матч замечательно, а потом сделать одну глупую ошибку, из-за которой все пойдет насмарку.

Например, тот же матч с «Лестером». У нас был счет 2:0, мы всем были довольны. Думали, что идем на перерыв с преимуществом два мяча, но тут пропустили гол, и это сильно повлияло на наше настроение.

Вот эти мелкие глупые ошибки портят стабильность и качество игры команды. Мы будем за этим следить. Важное дополнение, чтобы вы понимали: когда мы говорим о негативных моментах, я не акцентирую внимание на защитниках или вратарях – я говорю о всей команде. Это важно, – сказал Витория.

«Спартак» сыграет с «Лестером» в гостях завтра, 4 ноября. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

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