Витория о «Спартаке»: «Почему команда нестабильная? Никто не знает! Значение имеет все в целом»

Главный тренер «Спартака» перед игрой с «Лестером» в ответил на вопрос о нестабильной игре красно-белых.

– В чем причина нестабильности команды?

– Ответ на ваш негативный вопрос в том, что имеет значение все в целом. Почему команда нестабильная? Никто не знает! Футбол есть футбол. Можно играть весь матч замечательно, а потом сделать одну глупую ошибку, из-за которой все пойдет насмарку.

Например, тот же матч с . У нас был счет 2:0, мы всем были довольны. Думали, что идем на перерыв с преимуществом два мяча, но тут пропустили гол, и это сильно повлияло на наше настроение.

Вот эти мелкие глупые ошибки портят стабильность и качество игры команды. Мы будем за этим следить. Важное дополнение, чтобы вы понимали: когда мы говорим о негативных моментах, я не акцентирую внимание на защитниках или вратарях – я говорю о всей команде. Это важно, – сказал Витория.

сыграет с «Лестером» в гостях завтра, 4 ноября. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.