Гендиректор «Аль-Садда»: «Мы намерены удержать Хави. Не можем отпустить его на столь важном этапе сезона»

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Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али выступил с заявлением по поводу будущего тренера команды Хави.

В приглашении испанского специалиста заинтересована «Барселона», в Катар на переговоры прибыла делегация каталонского клуба.

«Аль-Садд» приветствует делегацию руководства «Барселоны», мы ценим и уважаем это.

С самого начала клуб четко прояснил свою позицию – мы намерены удержать нашего тренера Хави.

Мы не можем отпустить его на столь важном этапе сезона», – заявил гендиректор клуба из Катара.

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