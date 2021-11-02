Гендиректор «Аль-Садда»: «Мы намерены удержать Хави. Не можем отпустить его на столь важном этапе сезона»

Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али выступил с заявлением по поводу будущего тренера команды Хави.

В приглашении испанского специалиста заинтересована , в Катар на переговоры прибыла делегация каталонского клуба.

приветствует делегацию руководства «Барселоны», мы ценим и уважаем это.

С самого начала клуб четко прояснил свою позицию – мы намерены удержать нашего тренера .

Мы не можем отпустить его на столь важном этапе сезона», – заявил гендиректор клуба из Катара.