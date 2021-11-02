Хави уйдет в «Барсу» бесплатно. С «Аль-Саддом» все уладят сегодня-завтра

В скором времени тренер Хави возглавит «Барселону».

По данным Diario Sport, сегодня или завтра каталонский клуб окончательно договорится с руководством «Аль-Садда» по Хави.

Вице-президент «Барсы» Рафа Юсте и директор клуба Матеу Алемани прилетели в Катар. Они встретятся с боссами «Аль-Садда» после сегодняшней игры с «Аль-Духайлем» и окончательно все согласуют. Хави уйдет в «Барсу» бесплатно, боссы клуба прилетели в Доху, чтобы уладить формальности.

Контракт Хави с «Барселоной» будет рассчитан до 2024 года. Тренер будет зарабатывать меньше, чем в катарском клубе.