Экс-судья Николаев о пенальти «Юве»: «Нужно масло иметь в голове, чтобы такие давать перебивать. В игре «Баварии» с «Бенфикой» не перебивали»

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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев подверг сомнению решение испанского судьи Алехандро Эрнандеса Эрнандеса, посчитавшего, что «Ювентус» должен перебить пенальти в матче с «Зенитом» (4:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Форвард туринцев Пауло Дибала забил в ворота «Зенита» со второй попытки. При исполнении первого удара, который прошел мимо ворот, хавбек петербуржцев Вильмар Барриос раньше времени вбежал в штрафную.

«То, что засудили, конечно, нельзя так говорить никогда, но тут речь может пойти о том, что перебивали пенальти в одной игре, а в другой нет.

Похожая ситуация была в игре «Баварии» с «Бенфикой», и там пенальти не перебивалось. Очень много таких моментов, когда 11-метровые не перебиваются, и здесь есть явные противоречия.

Нужно масло иметь в голове, чтобы все-таки такие 11-метровые давать перебивать. В этом случае футболист не так явно заходит и не мешает пробивающему футболисту провести удар, он не вмешивается в игру.

Если вратарь отбивает мяч, то в таких ситуациях лучше стоит продолжать игру», – сказал Николаев.

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