Дибала реализовал пенальти в матче с «Зенитом» со 2-й попытки. Ловрен и Барриос вбежали в штрафную до 1-го удара

«Зенит» в эти минуты играет с (1:2, второй тайм) в .

На 55-й минуте в ворота сине-бело-голубых был назначен пенальти. После того, как Вендел потерял мяч в центре поля, мяч на левом фланге получил полузащитник туринцев Федерико Кьеза. На нем сфолил хавбек «Зенита» Клаудиньо, и арбитр назначил пенальти.

К точке подошел нападающий и пробил мимо ворот.

Однако арбитр решил, что 11-метровый необходимо перебить, так как игроки «Зенита» Деян Ловрен и Вильмар Барриос вбежали в штрафную до удара аргентинца. Со второй попытки Дибала пенальти реализовал.

Фото: трансляция «Матч ТВ»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Ювентусом».