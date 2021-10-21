Матч «Спартак» – «Локомотив» будет судить Сиденков и другие назначения 14-го тура РПЛ

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Назначены судьи на матчи 14-го тура российской Премьер-лиги.

6 ноября (суббота)

«Арсенал» – «Уфа»

Судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Крылья Советов»«Химки»

Судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо»«Краснодар»

Судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.

«Сочи»ЦСКА

Судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Андрей Бутенко.

7 ноября (воскресенье)

«Урал» – «Зенит»

Судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Рубин»

Судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.

«Спартак» – «Локомотив»

Судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – «Нижний Новгород»

Судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Тюмин.

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