Матч «Спартак» – «Локомотив» будет судить Сиденков и другие назначения 14-го тура РПЛ

Назначены судьи на матчи 14-го тура российской Премьер-лиги.
6 ноября (суббота)
«Арсенал» – «Уфа»
Судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
Судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гвардис.
Судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.
Судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Андрей Бутенко.
7 ноября (воскресенье)
«Урал» – «Зенит»
Судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев.
«Ростов» – «Рубин»
Судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.
«Спартак» – «Локомотив»
Судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Эдуард Малый.
«Ахмат» – «Нижний Новгород»
Судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Тюмин.