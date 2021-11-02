«Милан» набрал 1-е очко в этой ЛЧ после ничьей с «Порту» (1:1), но вылетит при победе «Атлетико»

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«Милан» дома сыграл вничью с «Порту» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Для «Милана» это первое набранное очко в текущей Лиге чемпионов, команда тренера Стефано Пиоли по-прежнему замыкает группу B. Если «Атлетико» сегодня победит «Ливерпуль», миланцы потеряют шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

«Милану» осталось провести два матча в групповом раунде – с «Атлетико» на выезде и с «Ливерпулем» дома. 

Милан Италия – Порту Португалия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
3 ноября, 20.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Диас, 1:1 – 61, автогол Мбемба.
МиланТэтэрушану, Калабрия (Калулу, 46), Романьоли, Томори, Эрнандес, Беннасер, Салемакерс, Тонали (Кессиэ, 68), Жиру (Ибрагимович, 76), Рафаэл Леау (Мальдини, 85), Браим Диас (Крунич, 68).
ПортуДиогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио (Тони Мартинес, 86), Сержиу Оливейра (Витинья, 70), Груйич, Жоау Мариу, Тареми (Пепе, 85), Эванилсон (Франсишку Консейсау, 79), Диас (Бруну Кошта, 79).
Предупреждения:
Груйич (49), Томори (55), Мбемба (65), Витинья (73), Франсишку Консейсау (90).

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