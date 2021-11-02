«Милан» набрал 1-е очко в этой ЛЧ после ничьей с «Порту» (1:1), но вылетит при победе «Атлетико»

«Милан» дома сыграл вничью с «Порту» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Для «Милана» это первое набранное очко в текущей Лиге чемпионов, команда тренера Стефано Пиоли по-прежнему замыкает группу B. Если «Атлетико» сегодня победит «Ливерпуль», миланцы потеряют шансы на выход в плей-офф ЛЧ.
«Милану» осталось провести два матча в групповом раунде – с «Атлетико» на выезде и с «Ливерпулем» дома.
- Дата проведения
- 3 ноября, 20.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Тэтэрушану, Калабрия (Калулу, 46), Романьоли, Томори, Эрнандес, Беннасер, Салемакерс, Тонали (Кессиэ, 68), Жиру (Ибрагимович, 76), Рафаэл Леау (Мальдини, 85), Браим Диас (Крунич, 68).
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Порту –
Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио (Тони Мартинес, 86), Сержиу Оливейра (Витинья, 70), Груйич, Жоау Мариу, Тареми (Пепе, 85), Эванилсон (Франсишку Консейсау, 79), Диас (Бруну Кошта, 79).
- Предупреждения:
- Груйич (49), Томори (55), Мбемба (65), Витинья (73), Франсишку Консейсау (90).