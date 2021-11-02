«Милан» набрал 1-е очко в этой ЛЧ после ничьей с «Порту» (1:1), но вылетит при победе «Атлетико»

дома сыграл вничью с (1:1) в 4-м туре группового этапа .

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Для «Милана» это первое набранное очко в текущей Лиге чемпионов, команда тренера Стефано Пиоли по-прежнему замыкает группу B. Если «Атлетико» сегодня победит «Ливерпуль», миланцы потеряют шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

«Милану» осталось провести два матча в групповом раунде – с «Атлетико» на выезде и с «Ливерпулем» дома.

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