Лига чемпионов. «Реал» примет «Шахтер», «Ливерпуль» против «Атлетико», «ПСЖ» в гостях у «Лейпцига», «Ман Сити» – «Брюгге»

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В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» играет дома с «Шахтером», «Милан» – с «Порту», «ПСЖ» встречается в гостях с «РБ Лейпциг», «Атлетико» – с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» принимает «Брюгге».

Лига чемпионов

Групповой этап

4-й тур

Реал Мадрид Испания – Шахтер Украина
Дата проведения
3 ноября, 20.45, «Сантьяго Бернабеу»
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Милан Италия – Порту Португалия
Дата проведения
3 ноября, 20.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Спортинг Португалия – Бешикташ Турция
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Жозе Алваладе»
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РБ Лейпциг Германия – ПСЖ Франция
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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Боруссия Д Германия – Аякс Нидерланды
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
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Ливерпуль Англия – Атлетико Испания
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Энфилд»
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Манчестер Сити Англия – Брюгге Бельгия
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
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Шериф Молдова – Интер Италия
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Шериф»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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