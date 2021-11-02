Лига чемпионов. «Реал» примет «Шахтер», «Ливерпуль» против «Атлетико», «ПСЖ» в гостях у «Лейпцига», «Ман Сити» – «Брюгге»

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» играет дома с «Шахтером», «Милан» – с «Порту», «ПСЖ» встречается в гостях с «РБ Лейпциг», «Атлетико» – с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» принимает «Брюгге».
Групповой этап
4-й тур
- Дата проведения
- 3 ноября, 20.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 3 ноября, 20.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «Жозе Алваладе»
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «Шериф»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.