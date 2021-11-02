Роналду забил 127-й гол за «МЮ» и обошел Сульшера по этому показателю

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил два гола в матче против «Аталанты» (2:2) в Лиге чемпионов.

36-летний форвард забил 126-й и 127-й голы в составе «Юнайтед». Чтобы достичь этой отметки, ему потребовалось провести за клуб 303 матча.

По числу забитых голов за «МЮ» португалец обогнал Оле-Гуннара Сульшера, который сейчас занимает пост главного тренера «Юнайтед», а до этого играл за клуб с 1996 по 2007 год.

Норвежцу для достижения отметки в 126 мячей потребовалось провести 366 матчей.

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