Роналду забил 139-й гол в ЛЧ, обновив рекорд. Месси – второй со 123 мячами

Нападающий улучшил свой рекорд по количеству голов в .

В матче с «Аталантой» (2:2) португалец стал автором дубля, принеся команде ничью.

Теперь на счету португальца 139 голов в этом турнире. Он лидирует в списке бомбардиров.

Вторым идет нападающий «ПСЖ» со 123 мячами. Аргентинец пропустит предстоящий матч с «РБ Лейпциг» из-за травмы. На третьей строчке – форвард «Баварии» , у него 79 голов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Аталантой» и «Юнайтед».