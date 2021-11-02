Роналду забил 139-й гол в ЛЧ, обновив рекорд. Месси – второй со 123 мячами

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду улучшил свой рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов.

В матче с «Аталантой» (2:2) португалец  стал автором дубля, принеся команде ничью.

Теперь на счету португальца 139 голов в этом турнире. Он лидирует в списке бомбардиров.

Вторым идет нападающий «ПСЖ» Лионель Месси со 123 мячами. Аргентинец пропустит предстоящий матч с «РБ Лейпциг» из-за травмы. На третьей строчке – форвард «Баварии» Роберт Левандовски, у него 79 голов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Аталантой» и «Юнайтед».

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