Роналду забил 139-й гол в ЛЧ, обновив рекорд. Месси – второй со 123 мячами

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду улучшил свой рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов.
В матче с «Аталантой» (2:2) португалец стал автором дубля, принеся команде ничью.
Теперь на счету португальца 139 голов в этом турнире. Он лидирует в списке бомбардиров.
Вторым идет нападающий «ПСЖ» Лионель Месси со 123 мячами. Аргентинец пропустит предстоящий матч с «РБ Лейпциг» из-за травмы. На третьей строчке – форвард «Баварии» Роберт Левандовски, у него 79 голов.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Аталантой» и «Юнайтед».