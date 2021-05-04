Тьерри Анри: «Соцсети зарабатывают на ненависти. Искренность и доброта не приносят деньги»

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» , сейчас работающий ассистентом главного тренера сборной , высказался о соцсетях.

Француз бойкотирует соцсети в знак борьбы с расизмом и дискриминацией с марта.

– Становится очень трудно, когда ты обнаруживаешь, что соцсети зарабатывают на ненависти. Непросто, когда твое лекарство – это яд. Искренность и доброта не приносят деньги.

Несколько раз я пытался связаться с ними [представителями соцсетей]. Они не хотели разговаривать, но, когда я начал бойкот, им захотелось пообщаться. Я ответил: «Не знаю, о чем нам говорить сейчас». Они не очень-то пытаются что-то изменить.

– Вы собираетесь вернуться в соцсети?

– Мне хорошо без них. Я спокойно сплю, – сказал Анри, выступая на Web Summit в Лиссабоне.