Жуан Жезус о расизме: «В 2021 году кто-то из Средневековья кричит другому «сраная обезьяна». Они должны учить конституцию Италии»

Защитник осудил поведение фанатов «Фиорентины», которые называли его партнера по команде «сраной обезьяной».

«2021 год. Да, к сожалению, еще есть синьоры, которые склонны ездить по встречной полосе, высмеивающие и унижающие сами себя.

В то время как мир и спорт двигаются вперед, мечтая о единении и интеграции, все еще есть какие-то любители доисторических времен или Средневековья, которые на стадионе кричат другому человеку «сраная обезьяна».

Что ж, у меня есть послание для тех, кто застрял в далеком прошлом и хочет оставаться невежественным, расистом: проснитесь! История идет вперед. Обновите свое программное обеспечение, но прежде всего – постыдитесь.

В 2021 году для подобной ненависти нет места – ни на стадионах, ни в городах. Для вас нет места в сообществе, основанном на взаимном уважении.

Это не имеет ничего общего с Флоренцией – это чудесный город. Есть люди, которые показали, как далеко могут зайти в злости и невежестве. И, к сожалению, их можно найти везде, в любой нации или стране.

Нам необходимо найти их и принять серьезные меры. Этих людей нужно переобучать на основе самого важного текста – Конституции Итальянской Республики. Статья 3: «Все граждане имеют одинаковые гражданские права и равны перед законом без различия пола, расы, языка, религий, политических убеждений, личного и социального положения».

Форца Калиду Кулибали! Да здравствует цветной мир, единый и современный», – написал бразилец.