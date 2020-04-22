Комментатор рассказал, что «Уфа» может стать клубом, в который инвестируют из-за рубежа.

«По моей информации, этим клубом станет «Уфа». У Шамиля Газизова есть даже не одно, а сразу два очень хороших предложения.

Одно из них от тех же, что купили . Им понравилось отношение клуба и к игроку, и к предложению от . Когда к тебе приходит такой клуб, хочется вместо 4 миллионов попросить хотя бы 10, но «Уфа» даже не попыталась пририсовать к договору сотые доли. Четыре так четыре. На Востоке это ценится. Плюс Башкортостан – нефтяной регион и это дает массу возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.



Второй вариант – «Ред Булл». И любопытно, что именно в эту сторону склоняется гендиректор «Уфы». Тут заметно меньше сиюминутных денег, но гораздо больше перспектив. «РБ» не бросает свои спортивные проекты. Что в Бразилии, что в США, что в Австрии, что в Германии – это работа на результат и стремление быть на виду. «РБ Гана» – исключение, клуб исчез 6 лет назад. Но я верю, что в России вести бизнес все-таки попроще.

Руководство «Уфы» уже провело несколько встреч. Все решится скоро», – написал Нагучев.

Ранее сообщалось о желании холдинга «Ман Сити» приобрести клуб в России. В холдинг City Football Group входят 9 клубов. Помимо «Манчестер Сити», группа включает в себя «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирону» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Ломмел» (Бельгия).

Red Bull руководит футбольными клубами из Лейпцига, Зальцбурга, Нью-Йорка и бразильского Кампинаса. Также у Red Bull есть свои команды в хоккее, «Формуле-1», мотогонках и других видах спорта.