«Спартак» объявил о трансфере Хлусевича. Хавбек тульского «Арсенала» сменит клуб зимой

объявил о договоренности с тульским «Арсеналом» о переходе полузащитника .

Контракт 20-летнего игрока с красно-белыми вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Хлусевич – универсальный хавбек. Он способен сыграть как на любом из флангов, так и в центре поля. При этом в «Арсенале» чаще действует на правом краю. Его выделяют высокая скорость и классный дриблинг.

Новичок присоединится к нашей команде после зимнего перерыва в сезоне. Добро пожаловать в красно-белую семью, Даниил!» – говорится в заявлении «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Хлусевича 3 млн евро и после этого трансфера не продлит контракт с Николаем Рассказовым.

Даниил выступает за тульский клуб с 2018 года. Он провел 48 матчей за дубль и 49 – за основу .

В составе молодежки забил 16 мячей и сделал 15 голевых передач. За первую команду отличился 7 раз и сделал 5 результативных пасов. В том числе забивал «Спартаку» в прошлом и в этом году. Его статистика – здесь.