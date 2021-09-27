Быстров о встрече с фанатами «Зенита»: «У нас, говорят, бригада за забором, они вас тут отмудохают»

Бывший хавбек сборной России Владимир Быстров, обсуждая недавнюю встречу с фанатами, рассказал, как в свое время встречался с болельщиками .

– Володь, к вам приезжали, по-моему, на базу в свое время?

– Да, конечно, приезжали. И был серьезный разговор.

Было человек 20 фанатов, наверное, главарей. Ну такой неприятный разговор. Сказали, что мы тут давно, давайте там у нас бригада за забором ждет, мы сейчас свистнем, они вас тут придут отмудохают. Ну вот, в принципе, и закончился на этом весь разговор.

– И после этого вы перешли в «Зенит» обратно?

– Это было в «Зените».

После этого пришлось сделать все-таки перестановки в клубе и довериться молодым футболистам. И мы тогда как раз таки выстрелили. Убрали взрослых футболистов...

– Получается, не к вам, а к взрослым приходили?

– Приходили к взрослым. Понимаешь, тогда и молодые не могли слова сказать. Тогда были другие времена, тогда еще присутствовала дедовщина. Знаешь, рот открыл и тут же в табло получил, – сказал Быстров в эфире канала «Матч ТВ».