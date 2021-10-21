Быстров о Витории после 1:7 от «Зенита»: «Любому русскому тренеру дали бы пинок после такого. Иностранцы приезжают защищенными»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» высказался о положении тренера красно-белых после 1:7 от петербуржцев.

«Почему в руководстве клуба продолжают доверять Витории? Потому что неустойка большая.

Был бы любой русский тренер, то его уволили бы после второго такого матча, да после первого же матча дали бы пинок. Просто с нашими тренерами они не хотят платить, делают легенькие контракты, где можно вышвырнуть, если что чуть пошло не так.

А иностранцы приезжают защищенными в этом плане. Они, извините, испытывают стресс, работают по полной», – заявил Быстров.

«Зенит» хлопнул «Спартак» 7:1. Исторически порезвились