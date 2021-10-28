Витория об 1:1 с «Ростовом»: «Спартаку» не хватило небольшой крупицы удачи. Футбол жесток»

Главный тренер поделился мыслями после матча с (1:1) в 13-м туре .

– Это сложный момент, чтобы прокомментировать игру. Это была игра против хорошей команды. Мы должны были каким-то образом поменять тот ход событий, который был в последних матчах.

Сегодня мы играли компактней, стабильней, смогли это сделать. Мы забили гол и должны были забить второй, но пропустили гол и не смогли каким-то образом восстановиться от контратаки, потому что это были уже последние секунды матча, это было жестоко.

Футбол жесток. Возможно, нам не хватило небольшой крупицы удачи, поэтому случилось то, что случилось.

– С чем была связана ротация во вратарской линии? Есть ли вина Селихова в пропущенном мяче?

– В первую очередь, мне понравилось его выступление, его игра, он всегда играл очень внимательно. Я верю всем трем вратарям. Настало время, чтобы делать эти замены быстро и легко, – сказал Витория.