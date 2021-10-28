О назначении Хави в «Барсу» объявят в среду или в четверг. Все согласовано (As)

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Хави возглавит «Барселону».

По данным As, 41-летний каталонец в пятницу договорился с «Аль-Саддом» об уходе с 4 ноября в «Барсу». До этого дня он будет руководить катарским клубом. Этим и объясняется вчерашнее заявление «Аль-Садда» о том, что у Хави контракт, и он сосредоточен на ближайших матчах.

Как и сообщалось, Хави уйдет в «Барсу» бесплатно, миллион евро отступных не придется платить. Взамен «Аль-Садд» был бы рад, если «Барса» в ближайшие два года провела бы с ними товарищеский матч.  

О переходе Хави в «Барселону» должны объявить в ближайшую среду или четверг. В Барселону каталонец приедет в четверг или пятницу.

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