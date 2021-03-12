Головин интересен «Эвертону»

Полузащитник «Монако» может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации «Чемпионата», на 25-летнего хавбека претендует .

«Клуб АПЛ проявляет серьезный интерес к российскому полузащитнику. Пока все находится на начальной стадии», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Летом 2018 года заплатил за Головина ЦСКА примерно 30 миллионов евро, контракт рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне полузащитник провел семь матчей в Лиге 1 и забил два гола. Его статистика – здесь.