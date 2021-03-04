Головин входит в шорт-лист клуба из топ-6 Ла Лиги

Полузащитник «Монако» попал в сферу интересов клуба из шестерки лидеров , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, не связанных друг с другом.

«Головин находится в шорт-листе испанского клуба для усиления позиции полузащитника», – сказал один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что до сделки пока далеко. Стороны вернутся к обсуждению потенциального перехода ближе к летнему трансферному окну.

В нынешнем сезоне Головин провел за 14 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

На данный момент в турнирной таблице Ла Лиги в топ-6 идут «Атлетико», «Барселона», «Реал», «Севилья», «Реал Сосьедад» и «Бетис».