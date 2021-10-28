«Спартак» упустил победу над «Ростовом» (1:1), пропустив от Глебова на 95-й минуте

В 13-м туре РПЛ «Спартак» дома сыграл вничью с (1:1).

проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 78-й минуте Руслан Литвинов забил головой после подачи углового. На 95-й минуте Данил Глебов сравнял счет.

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