«Спартак» упустил победу над «Ростовом» (1:1), пропустив от Глебова на 95-й минуте

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Sports.ru Данил Глебов Руслан Литвинов Футбол

В 13-м туре РПЛ «Спартак» дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 78-й минуте Руслан Литвинов забил головой после подачи углового. На 95-й минуте Данил Глебов сравнял счет.

Спартак – Ростов 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
30 октября, 16.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 78 Литвинов, 1:1 – 90 Глебов.
СпартакСелихов, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон, Мозес (Ломовицкий, 90), Литвинов, Зобнин, Промес (Игнатов, 77), Ларссон (Бакаев, 63), Соболев.
РостовПесьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков (Фольмер, 81), Байрамян, Глебов, Гигович (Сухомлинов, 88), Полоз, Соу (Комличенко, 68), Альмквист.
Предупреждения:
Бакаев (85), Джикия (88), Соболев (90).

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