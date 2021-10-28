«Спартак» упустил победу над «Ростовом» (1:1), пропустив от Глебова на 95-й минуте

В 13-м туре РПЛ «Спартак» дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 78-й минуте Руслан Литвинов забил головой после подачи углового. На 95-й минуте Данил Глебов сравнял счет.
- Дата проведения
- 30 октября, 16.30, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Селихов, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон, Мозес (Ломовицкий, 90), Литвинов, Зобнин, Промес (Игнатов, 77), Ларссон (Бакаев, 63), Соболев.
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Ростов –
Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков (Фольмер, 81), Байрамян, Глебов, Гигович (Сухомлинов, 88), Полоз, Соу (Комличенко, 68), Альмквист.