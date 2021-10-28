Месси получил оценку 3 из 10 за матч с «Лиллем». У Ди Марии 8 баллов, у Неймара – 7 (L’Équipe)

Французское издание L’Équipe оценило индивидуальное выступление игроков по итогам матча 12-го тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Лилль» (2:1).
Высокие оценки получили хавбек парижан Анхель Ди Мария (8 баллов из 10), забивший победный гол на 88-й минуте, а также форвард Неймар (7 баллов), сделавший результативную передачу. Оценку 7 также получил полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который был заменен в перерыве, и хавбек Джорджиньо Вейналдум, получили по 3 балла. У хавбека «Лилля» Жонатан Бамба рейтинг составил 4 балла.
Главный тренер парижан Маурисио Почеттино после матча сообщил, что Месси был заменен в качестве меры предосторожности, так как по ходу игры чувствовал дискомфорт.