У Месси мышечная травма. Завтра станет известно, сыграет ли он с «Лиллем»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино объяснил, почему нападающий Лионель Месси пропустил тренировку перед матчем Лиги 1 против «Лилля».
«После игры с «Марселем» он тренировался в обычном режиме. Сегодня у Месси мышечное повреждение, он работал индивидуально.
Завтра посмотрим, сможет ли он сыграть», – сказал Почеттино.
После перехода в «ПСЖ» аргентинец провел 4 матча в Лиге 1 и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.
Парижане сыграют с «Лиллем» в рамках 12-го тура Лиги 1. Игра состоится завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.