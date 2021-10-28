У Месси мышечная травма. Завтра станет известно, сыграет ли он с «Лиллем»

Главный тренер «ПСЖ» объяснил, почему нападающий пропустил тренировку перед матчем Лиги 1 против .

«После игры с «Марселем» он тренировался в обычном режиме. Сегодня у Месси мышечное повреждение, он работал индивидуально.

Завтра посмотрим, сможет ли он сыграть», – сказал Почеттино.

После перехода в аргентинец провел 4 матча в Лиге 1 и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.

Парижане сыграют с «Лиллем» в рамках 12-го тура Лиги 1. Игра состоится завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.