У Месси мышечная травма. Завтра станет известно, сыграет ли он с «Лиллем»

Теги Лилль ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция травмы Маурисио Почеттино Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино объяснил, почему нападающий Лионель Месси пропустил тренировку перед матчем Лиги 1 против «Лилля».

«После игры с «Марселем» он тренировался в обычном режиме. Сегодня у Месси мышечное повреждение, он работал индивидуально.

Завтра посмотрим, сможет ли он сыграть», – сказал Почеттино.

После перехода в «ПСЖ» аргентинец провел 4 матча в Лиге 1 и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.

Парижане сыграют с «Лиллем» в рамках 12-го тура Лиги 1. Игра состоится завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.

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