Семак о фразе Дзюбы: «Не слышал. Главный тренер решает, кто должен играть в старте»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Динамо» (4:1) прокомментировал слова, которые нападающий Артем Дзюба выкрикнул после забитого мяча, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– После гола Дзюба что-то крикнул в адрес скамейки. Предположительно, что он должен играть в стартовом составе. Так ли это? Как вы отреагировали на это?

– То, что обновил рекорд – непростое достижение. В раздевалке все поздравили Артема.

Что касается фразы, то я не слышал. А кто должен играть в стартовом составе – решение принимает главный тренер, – сказал Семак.

Сегодня Дзюба забил 144-й гол в чемпионате России и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, побив рекорд Олега Веретенникова.

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