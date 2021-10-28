Семак о фразе Дзюбы: «Не слышал. Главный тренер решает, кто должен играть в старте»

Главный тренер после победы над «Динамо» (4:1) прокомментировал слова, которые нападающий выкрикнул после забитого мяча, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– После гола Дзюба что-то крикнул в адрес скамейки. Предположительно, что он должен играть в стартовом составе. Так ли это? Как вы отреагировали на это?

– То, что обновил рекорд – непростое достижение. В раздевалке все поздравили Артема.

Что касается фразы, то я не слышал. А кто должен играть в стартовом составе – решение принимает главный тренер, – сказал Семак.

Сегодня Дзюба забил 144-й гол в чемпионате России и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, побив рекорд Олега Веретенникова.

«Я, #####, здесь должен быть #####». Дзюба после гола в ворота «Динамо»

Тот самый рекордный гол Дзюбы: протолкнул с полуметра, забил сразу после выхода, агрессивно высказал претензию тренерам

Дзюба – рекордсмен по голам в чемпионате! А как выглядит топ без пенальти, только с победными мячами и с учетом сыгранных минут?