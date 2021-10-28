Лилиан Тюрам: «Расизм – это обман, политический конструкт, созданный для эксплуатации людей ради обогащения меньшинства»

Бывший защитник «Ювентуса», «Барселоны» и сборной Франции поделился мнением о природе расизма.

«Никто не рождается черным или белым. Важно, чтобы люди, которых называют белыми, понимали, что значит быть белым. Мы все должны понимать, что мы носим эти маски цвета кожи, потому что так сложилось исторически, и в моей книге («Белое мышление: за маской расовой идентичности» – прим. Sports.ru) я предлагаю людям снять эти маски.

Чтобы снять их, нужно знать историю этой идентичности, привязанной к цвету кожи, социальную иерархию, которая была создана. Если углубиться в историю, становится понятно, что расизм – это обман. Это политический конструкт, созданный с целью порвать узы сплоченности между людьми, чтобы эксплуатировать определенных людей ради обогащения меньшинства.

Чтобы измениться, нужно выйти за рамки категорий: мужчины, женщины, черные, белые и так далее. Мы должны продвигать идею о том, что мы прежде всего люди.

Большинство не хочет изменений из-за своих привычек. Так что меньшинство должно иметь возможность спровоцировать изменения», – высказался француз.