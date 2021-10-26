Лилиан Тюрам: «Важно, чтобы игроки продолжали вставать на колено, осуждая несправедливость в отношении людей с небелым цветом кожи»

Бывший защитник «Ювентуса» и «Барселоны» высказался об акции с преклонением колена перед матчами в знак борьбы с расизмом.

«Очень важно, чтобы игроки продолжали вставать на колено перед матчами, чтобы осудить несправедливость в отношении людей с небелым цветом кожи.

Нужно поздравить английский футбол с тем, что он продолжает это делать. Они настоящие первопроходцы в плане повышения осведомленности, по крайней мере в футболе. Эти действия побуждают людей задуматься», – сказал француз в интервью, посвященному выходу его книги «Белое мышление: за маской расовой идентичности».