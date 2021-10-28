«Спартак» интересуется 21-летним вингером «Урала» Колесниченко

Хавбек может сменить клуб зимой.

21-летним игроком интересуется , сообщает . Россиянин входит в расширенный список игроков, которые могут пополнить состав красно-белых в зимнее трансферное окно.

Ранее Колесниченко интересовались ЦСКА и «Зенит». Он проходил сбор в составе армейцев в начале 2020 года, но контракт с ним подписывать не стали.

В нынешнем сезоне вингер провел 10 матчей в , не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь.