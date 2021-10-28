«Спартак» интересуется 21-летним вингером «Урала» Колесниченко

Хавбек «Урала» Кирилл Колесниченко может сменить клуб зимой.
21-летним игроком интересуется «Спартак», сообщает «Матч ТВ». Россиянин входит в расширенный список игроков, которые могут пополнить состав красно-белых в зимнее трансферное окно.
Ранее Колесниченко интересовались ЦСКА и «Зенит». Он проходил сбор в составе армейцев в начале 2020 года, но контракт с ним подписывать не стали.
В нынешнем сезоне вингер провел 10 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь.