«Спартак» интересуется 21-летним вингером «Урала» Колесниченко

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Хавбек «Урала» Кирилл Колесниченко может сменить клуб зимой.

21-летним игроком интересуется «Спартак», сообщает «Матч ТВ». Россиянин входит в расширенный список игроков, которые могут пополнить состав красно-белых в зимнее трансферное окно.

Ранее Колесниченко интересовались ЦСКА и «Зенит». Он проходил сбор в составе армейцев в начале 2020 года, но контракт с ним подписывать не стали.

В нынешнем сезоне вингер провел 10 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь.

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