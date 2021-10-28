Айртон об 1:7 с «Зенитом»: «Спартак» не имеет права так проигрывать. Прошу прощения за боль, причиненную болельщикам»

Защитник «Спартака» высказался о разгроме в матче с «Зенитом» (1:7).

– «Спартак» потерпел очень крупное поражение в Санкт-Петербурге. Как команда это пережила?

– Думаю, никто из нас не даст четкого ответа на вопрос, что это было. Нам стыдно, потому что «Спартак» не имеет права так проигрывать. Когда вернулись в Москву, был серьезный разговор и с тренером, и с генеральным директором. Мы пообещали друг другу, что будем все вместе исправлять положение.

– Сразу после матча Георгий Джикия как капитан извинился перед болельщиками. Тебе есть что добавить к его словам?

– Я тоже хочу попросить прощения за боль, которую мы причинили тем, кто приехал поддержать нас в Петербург, и всем остальным болельщикам. Очень надеюсь, что поражение от не помешает нам завершить сезон достойно.

– Впереди домашний матч с «Ростовом», больше которого в текущем сезоне пропустил только тульский «Арсенал». Хорошая возможность исправиться, согласен?

– Кто бы ни был сейчас нашим соперником, мы должны побеждать. Играть агрессивно впереди и в то же время не допускать провалов в защите. Матч будет сложный, но отступать нам после такой неудачи уже некуда, – сказал бразилец.

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